AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: "(Sosyal medya düzenlemesi) Önümüzdeki hafta yasalaşmasını... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: "(Sosyal medya düzenlemesi) Önümüzdeki hafta yasalaşmasını...
AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in basın açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti ve MHP'nin birlikte üzerinde çalıştığı sosyal medya içerikli kanun teklifi hakkında basına açıklamalarda bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in basın açıklaması
TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti ve MHP'nin birlikte üzerinde çalıştığı sosyal medya içerikli kanun teklifi hakkında basına açıklamalarda bulundu. (4)
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 01:39 Kaynak: AA
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