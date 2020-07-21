AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: "(Sosyal medya düzenlemesi) Önümüzdeki hafta yasalaşmasını... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: "(Sosyal medya düzenlemesi) Önümüzdeki hafta yasalaşmasını...

AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in basın açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti ve MHP'nin birlikte üzerinde çalıştığı sosyal medya içerikli kanun teklifi hakkında basına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in basın açıklaması

TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti ve MHP'nin birlikte üzerinde çalıştığı sosyal medya içerikli kanun teklifi hakkında basına açıklamalarda bulundu. (4)

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: (Sosyal medya düzenlemesi) Önümüzdeki hafta yasalaşmasını...

AK Parti, Tokat, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 01:39 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: '(Sosyal medya düzenlemesi) Önümüzdeki hafta yasalaşmasını... - Son Dakika

Son Dakika

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