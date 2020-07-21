AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM...
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 12:35 Kaynak: AA
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