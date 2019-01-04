AK Parti Güce İlçe Başkanı, Kaya Oldu
1 saat önce
AK Parti Güce İlçe Başkanlığına Sami Kaya getirildi.
AK Parti Güce
İlçe Başkanlığına Sami Kaya getirildi.
AK Parti'den Güce İl Genel Meclis adaylığı için ilçe başkanlığı görevinden istifa eden Ahmet Salih
Bal'ın yerine AK Parti Genel Merkezi tarafından Güce AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı görevini yürüten Sami Kaya atandı.
Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'de kurulduğu günden bu yana çeşitli görevlerde bulunduğunu söyledi.
Bugüne kadar görev yapan ilçe başkanlarına teşekkür edan Kaya, şunları kaydetti:
"Bu onurlu görevi en hayırlısıyla devam ettireceğim. Şan, şöhret ve makam hevesinde değilim. Allah rızası için halkımıza hizmet yapmaya geldim. Burası hizmet yeri, kimse kalıcı değil. Onun için halkımıza en iyi hizmeti sağlayacağız. Bizi bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımıza ve genel merkeze teşekkür ederim. İlçemize hayırlı olsun."
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:37 Kaynak: AA
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