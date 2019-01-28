AK Parti Gücünü Halktan Alan Bir Siyasi Harekettir"

AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Harun Tüfekçi, "AK Parti gücünü halktan alan, Hakk'a dayanan bir siyasi harekettir.

AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Harun Tüfekçi, "AK Parti gücünü halktan alan, Hakk'a dayanan bir siyasi harekettir. Dünya mazlumlarının ve halkımızın umududur. Hayalini bile kuramadığımız hizmetlerin baş mimarıdır." dedi.



Tüfekçi, partisinin Seydişehir ilçe teşkilatında yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin önemli bir seçime daha hazırlandığını söyledi.



31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde parti olarak en iyi sonucu almayı hedeflediklerini belirten Tüfekçi, "AK Parti gücünü halktan alan, Hakk'a dayanan bir siyasi harekettir. Dünya mazlumlarının ve halkımızın umududur. Hayalini bile kuramadığımız hizmetlerin baş mimarıdır. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hayatı boyunca ülkesi ve milleti için mücadele vermiş, gecesini gündüzüne katmış, göğsünü düşmana, vatan hainlerine siper etmiş, davasını yüceltmiş bir liderdir. Böyle bir liderle birlikte yol yürümeyi nasip ettiği için Yüce Mevlamıza şükürler olsun." diye konuştu.



Parti olarak belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ettiklerini dile getiren Tüfekçi, şunları kaydetti:



"Yıllarca vekillik yaptığım Konyamız'da da adaylarımız belli olmuştur. Hizmet etmekten onur duyduğum Seydişehir ilçemizde mevcut Belediye Başkanımız Mehmet Tutal yeniden aday gösterilmiştir.

Bu süreçte elbette her partide olduğu gibi bizde de aday adayları yarışmıştır. Aday belirleme süreci, tek başına bir kişinin vereceği bir karar değildir. Yetkili birimlerin araştırmaları, kamuoyu yoklamaları, teşkilatların görüşleri, vekillerin kanaatleri sonucunda parti üst kurullarının verdiği bir karardır. Aday belli olduktan sonra, farklı tercih ve düşünce içinde olsak bile adayımızın arkasında kenetlenip seçimi almak için var gücümüzle çalışmamız gerekir."

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