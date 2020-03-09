AK Parti Güdül İlçe Başkanlığına Sadettin Erdoğan yeniden seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Güdül İlçe Başkanlığına Sadettin Erdoğan yeniden seçildi - Son Dakika

AK Parti Güdül İlçe Başkanlığına Sadettin Erdoğan yeniden seçildi

6 saat önce

AK Parti Güdül 7. Olağan Kongresi'nde başkanlığa Sadettin Erdoğan yeniden seçildi.

AK Parti Güdül 7. Olağan Kongresi'nde başkanlığa Sadettin Erdoğan yeniden seçildi.

Güdül Yenimahalle Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen kongreye tek aday olarak katılan Erdoğan, 118 oy alarak yeniden başkan oldu.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, kongrede yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı AK Parti Ankara İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'nda Ankara teşkilatlarının gücünü tüm Türkiye'ye gösterdiklerini söyledi.

Teşkilatlarının en üst kademesinden en alt kademesine kadar gayretle çalıştıklarını belirten Çam, "Ülkemizin içinden geçtiği çok önemli ve çok badireli bir süreç var. Gerek içeride gerekse dışarıda Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunları da alt edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Güdül'deki oy oranına değinerek genç seçmenlere ulaşılması gerektiğini söyledi.

Kongrelere başladıkları dönemde Türkiye'nin büyük badireler yaşadığını belirten Özcan, "Milletimizin feraseti, liderimizin kararlılığı, dik duruşu ve milletimizin desteğiyle birçok engeli, badireyi ve tuzakları Rabb'im boşa çeviriyor." dedi.

Kongreye, TBMM İdare Amiri Orhan Yegin, Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Barış Aydın, Zeynep Yıldız, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan katıldı.

AK Parti Güdül İlçe Başkanlığına Sadettin Erdoğan yeniden seçildi

AK Parti, Türkiye, Ankara, Güdül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:01 Kaynak: AA
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