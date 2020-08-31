AK Parti Gülağaç ve Güzelyurt ilçe kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika

AK Parti Aksaray İl Başkanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ara verilen 7. olağan kongre sürecini maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini en üst düzeyde tutarak gerçekleştirdi.

7. Olağan Gülağaç ve Güzelyurt İlçe Kongrelerine, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti Adana Milletvekili Aksaray İl Koordinatörü Abdullah Doğru, Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, 26. Dönem Milletvekili Mustafa Serdengeçti, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Tüzün, çevre ilçe, belde ve belediye başkanları, yönetim kurulu üyeleri, belde belediye başkanları ile partililer katıldı. Kongrede bir konuşma yaparak birlik ve beraberlik mesajı veren AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Davası ümmet, vatan ve erdem olanın derdi de büyük olur. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, AK Parti artık sadece Türkiye'nin partisi ve umudu değildir. Türkiye sınırlarını aşacak bir etki ve hayranlık ile milyonlarca Müslümanın ve mazlumun umudu, davası ve sevdasıdır AK Parti. AK Parti ve Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu değer yüklü mücadele ve savaşımız için büyük bir nimettir. Çok iyi biliyoruz, AK Parti sadece ülkemizin değil, dünyanın da en güçlü, en istikrarlı ve disiplinli siyasi hareketi ve organizasyonudur. 2023 hedeflerimize hep birlikte, aynı gaye ve inanç ile tek yürek kenetlenmiş şekilde yürüyeceğiz. Biliyoruz ki; tek çaremiz birlik olmaktır, inşallah bu kutlu yürüyüşe Rabbimizin yardımı, teşkilatlarımızın samimi gayretleri ve halkımızın sahiplenmesiyle devam edeceğiz. AK Parti il ve ilçe teşkilatları olarak bu erdemli ve kutlu mücadelenin adanmışları olarak halkımıza ve ülkemize en iyi hizmet ve çabanın gayreti içerisindeyiz. Bu çabamızın şahitleri sizlersiniz, inşallah hep birlikte daha güzel olana varmak için birlik ve beraberliğimizi daha da güçlü kılacağız. Bu yolda milletimizle gönül gönüle, Türkiye için inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. Rabbimden 7. kongrelerimizin ülkemize, milletimize ve siz kardeşlerime hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kongrelerde yenilenerek daha da güçlü çıkacaklarını aktaran Milletvekili Cengiz Aydoğdu ise, "Milletimize hizmet için, inandığımız yolda teşkilatlarımızla beraber kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bu vesile ile görevine devam eden ilçe başkanlarımızı ve yönetimini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Unutmayalım ki bu bir bayrak yarışıdır. Aslolan davamızdır. Hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye için, çocuklarımız için, gençlerimiz için, geleceğimiz için; durmadan yorulmadan yollara düşeceğiz. Yolumuz açık olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi. - AKSARAY