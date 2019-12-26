AK Parti Gülşehir İlçe Başkanlığına Çağrı Sönmez atandı - Son Dakika

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AK Parti Gülşehir İlçe Başkanlığına Çağrı Sönmez atandı
6 saat önce
AK Parti Genel Merkezi tarafından Gülşehir İlçe Başkanlığı görevine Çağrı Sönmez atandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:52 Kaynak: İHA
AK Parti Genel Merkezi tarafından Gülşehir İlçe Başkanlığı görevine Çağrı Sönmez atandı.
AK Parti Gülşehir İlçe Başkanlığında yapılan temayül yoklamasının ardından İlçe Başkanlığı görevine Çağrı Sönmez atandı. AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar yaptığı açıklamada, "Yerelde ve genelde yapılan istişareler ile gerçekleşen temayül sonucunda Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'in onayı ile Gülşehir İlçe Başkanlığına Çağrı Sönmez atanmıştır. İlçe Başkanımıza Rabbim hayırlı ve güzel hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah" dedi. - NEVŞEHİR
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