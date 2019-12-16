AK Parti Gülüç Belde Teşkilatı delege seçimlerini yaptı - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Gülüç Belde Teşkilatı delege seçimlerini yaptı - Son Dakika

AK Parti Gülüç Belde Teşkilatı delege seçimlerini yaptı

6 saat önce

AK Parti Gülüç Belde Teşkilatı'nın 7. Olağan Kongresi öncesi delege seçimleri gerçekleştirildi.

AK Parti Gülüç Belde Teşkilatı delege seçimlerini yaptı, System.String[]

AK Parti Gülüç Belde Teşkilatı'nın 7. Olağan Kongresi öncesi delege seçimleri gerçekleştirildi.


AK Parti Gülüç Belde Teşkilatı Başkanı İsmail Yılmaz, partisinin 7. Olağan kongresi öncesinde 112 delegenin belirlenmesi için üyelerin oy kullandığını açıkladı. AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun ve Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır'da Gülüç'e gelerek seçimleri takip etti. Delege seçimleri için oy kullanmaya gelen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, delege seçimlerinin hem Gülüç'e hem de AK Parti'ye hayırlı olmasını diledi.


AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz'da delege seçimlerinin birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştiğini ifade etti. Yılmaz açıklamasında "Delege seçimlerimiz Gülüç'te bayram havasında, birlik ve beraberlik içerisinde geçiyor. Partimizin 7. Olağan kongresi öncesinde delege seçimlerimizi gerçekleştiriyoruz. 100 delegemiz üyelerimizin oyları ile belirleniyor, 12'de doğal delegemiz var. Toplamda 12 delegemiz Gülüç Belde Teşkilatımızın 7. Olağan kongresinde oy kullanacak. Hem delege seçimlerimizin gemde yapılacak olan 7. Olağan kongremizin Gülüçümüze hemde partimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dün olduğu gibi bu günde üyelerimiz, delegelerimiz, mahalle temsilcilerimiz, belediye meclis üyelerimiz, belediye başkanımız, ilçe ve il başkanımız ve milletvekillerimizle uyum içerisinde partimizin bayrağını en üst noktaya taşıyarak halkımıza en iyi hizmetleri sunabilmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi. - ZONGULDAK

İsmail Yılmaz, Zonguldak, AK Parti, Gülüç, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:34 Kaynak: İHA
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