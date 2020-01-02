AK Parti Gülüç'te kongreye gidiyor - Son Dakika
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AK Parti Gülüç'te kongreye gidiyor

6 saat önce

AK Parti Gülüç Belde Teşkilatı'nın kongresi 4 Ocak 2019 tarihinde Gülüç Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılacak.

AK Parti Gülüç'te kongreye gidiyor, System.String[]

AK Parti Gülüç Belde Teşkilatı'nın kongresi 4 Ocak 2019 tarihinde Gülüç Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılacak.


Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi AK Parti Teşkilatı'nın 6. Olağan Kongresi'nin 4 Ocak 2019 Cumartesi günü Gülüç Belediyesi düğün Salonu'nda yapılacağı belirtildi. AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz kongreye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu ile İl Başkanı Zeki Tosun'un katılacağını belirterek tüm bölge halkını kongreye katılmaya davet etti. Yılmaz yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Partimizin olağan kongre sürecinin başlaması ile birlikte; ilk olarak belde teşkilatlarında gerçekleştirilecek olan kongrelerin bölgemizde ilkini yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. AK Parti Gülüç Belde Teşkilatı olarak, delege seçimlerimizi bir süre önce sorunsuz bir şekilde tamamladık. 6. Olağan Kongremizi de inşallah Cumartesi günü, Gülüç Belediyesi Düğün Salonunda yapacağız. Öncelikle kongremizin ülkemiz, milletimiz, partimiz ve beldemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kongremizin birlik ve beraberlik içerisinde, şölen havasında geçeceğine inanıyorum. Bu davaya gönül veren insanlar olarak, ekip arkadaşlarımızla birlikte beldemize yönelik çalışmalarımıza kaldığımız yerden hız kesmeden devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç hanımefendi ile birlikte Zonguldak milletvekillerimiz Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar ve Zonguldak İl Başkanımız Zeki Tosun bey ve il, ilçe yönetim kurulu üyelerimizin de katılacağı kongremize geniş ve yoğun bir katılım beklemekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm gönül dostlarımızı ve kıymetli bölge halkımızı Cumartesi günü saat 13.30'da Gülüç Belediye Düğün Salonu'nda başlayacak olan kongremize davet ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK

AK Parti, Gülüç, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:57 Kaynak: İHA
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