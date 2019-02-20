Son Dakika Haberleri: AK Parti Gülüç'te Seçim Startını Verdi

AK Parti Gülüç'te Seçim Startını Verdi

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş meclis üyesi adaylarıyla toplantı yaptı.

AK Parti Gülüç'te Seçim Startını Verdi, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş meclis üyesi adaylarıyla toplantı yaptı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, parti yöneticileri ve meclis üyesi adaylarıyla seçim çalışmalarıyla ilgili planlama ve değerlendirme yaptılar. Gülüç halkına daha iyi hizmetlerde bulunmak amacıyla fikir alışverişi yapan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, seçimleri farklı bir şekilde alacaklarını ve Gülüç'e hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Seçim çalışmalarının doludizgin devam ettiğini ifade eden Demirtaş 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinin Gülüç'e hayırlı olmasını diledi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:40 Kaynak: İHA

Zonguldak, AK Parti, Ülgür Gökhan, Gülüç, Politika
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