AK Parti Gümüşhane'de vatandaşlara 5 bin maske dağıttı - Son Dakika

AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığınca vatandaşlara ücretsiz 5 bin maske dağıtıldı.

AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse tarafından hazırlatılan 5 bin maske ve Kovid-19'a karşı uyarıcı broşürler, İl Gençlik Kolları Başkanı Uğur Ülker ve üyeler tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Maske dağıtımına ilişkin açıklamalarda bulunan Köse, koronavirüs salgınına ilişkin tedbirler kapsamında 5 bin maskenin vatandaşlara dağıtıldığını belirtti.

AK Parti olarak her zaman halkın yanında olduklarını ifade eden Köse, "Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının önlenmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere devletimizin tüm kurumları her türlü tedbiri alarak başarılı bir çalışma yürüttü. Ekonomik İstikrar Kalkanı ve Sosyal Koruma Kalkanıyla vatandaşımıza ve esnafımıza ciddi destekler verildi. Bizler de il teşkilatları olarak bu sürecin en başından beri vatandaşlarımızın yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Köse, Kovid-19'a karşı tedbirin elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Salgın sürecinin bir an önce sona ermesi için Sağlık Bakanımızın uyarılarını dikkate almamız gerekiyor. Sosyal mesafe başta olmak üzere bütün tedbirleri elden bırakmayacağız. Rehavete kapılmadan hep birlikte mücadele ederek inşallah bu salgını atlatacağız." ifadesini kullandı.