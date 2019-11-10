Son Dakika Haberleri: AK Parti Gümüşhane İstişare Toplantısı
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AK Parti Gümüşhane İstişare Toplantısı

7 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bu topraklara ait olmayanlara, tırnak içinde söylüyorum, kendilerini kiralık görenlere, milletin kaybını kendi kazancı görenlere hep beraber ders vereceğiz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bu topraklara ait olmayanlara, tırnak içinde söylüyorum, kendilerini kiralık görenlere, milletin kaybını kendi kazancı görenlere hep beraber ders vereceğiz." dedi.

Kandemir, partisinin İl Başkanlığınca Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen istişare toplantısı katılmak için geldiği Gümüşhane'de, Belediye Başkanı Ercan Çimen'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından toplantıda partililere hitap eden Kandemir, her imkanın bir imtihan olduğunu söyledi.

Kandemir, AK Parti teşkilatlarında yer almanın bir iddia işi olduğunu belirterek, "Bugün bu salonda olmak bir tesadüf değildir. Kader bizi bugün burada, bu tarihin en keskin dönemecinde, hakikatin yanında mücadele etmek için aynı çatı altında buluşturmuş ise gereğini beraber yapmak, mücadele etmek, gayret göstermek bir ve beraber olmak lazım." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlara bakışını eleştiren Kandemir, şöyle devam etti:

"CHP liderinin son 3 haftaki grup konuşmalarını çıkartıp bir okuyun. Zeytin Dalı'nı hatırlayın. Grup Başkanvekili Engin Altay'ın söylediklerini hatırlayın. 'Suriye bataklığına saplanacaksınız. Suriyelileri kurtarmak için mi gidiyorsunuz oraya?' demişlerdi. Biz de demiştik ki Türkiye bir beka mücadelesi veriyor. Bunlar sınırlarımızın altından tüneller kazıyorlar. Gelip insanımızı rahatsız edecekler. Bu tarafa terör eylemlerini, kanı şiddeti, gözyaşını taşıyacaklar. Kendi vatan müdafaamız için gidiyoruz dedik. 'Siz oraları bilmiyorsunuz. Saplanacaksınız o bataklığa' demişlerdi. Allah'a hamdolsun. Kahraman Mehmetçiğimiz o gün de operasyonu başarıyla yaptı. Bugün de başarıyla yaptı."

Kandemir, "Bu topraklara ait olmayanlara, tırnak içinde söylüyorum, kendilerini kiralık görenlere, milletin kaybını kendi kazancı görenlere hep beraber ders vereceğiz." ifadesini kullanarak, "Bizim gündemimiz kendi içimizdeki meseleler değil. Bizim gündemimiz bu topraklara, ülkeye düşmanlık edenler olacaktır. Milletin kaybından için için sevinenler olacak. Bunları iyi anlatacağız." dedi.

Toplantıya, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, AK Parti Gümüşhane milletvekilleri Hacı Osman Akgül ile Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, çevre illerin il başkanları ve genel merkez yöneticileri de katıldı.

AK Parti Gümüşhane İstişare Toplantısı

Erkan Kandemir, Ercan Çimen, Gümüşhane, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:28 Kaynak: AA
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