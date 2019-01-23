AK Parti Güneysu Belediye Başkan Adayı Özer'in Çalışmaları
43 dakika önce
AK Parti Güneysu Belediye Başkan Adayı Rıfat Özdemir, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.
AK Parti Güneysu
Belediye Başkan Adayı Rıfat Özdemir, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaretinin ardından Seçim Koordinasyon Merkezine uğrayan Özer, burada partililerle ve ziyaretçilerle görüştü. Rıfat Özer
'i kendi ailesi de ziyaret ederek başarı diledi.
Rıfat Özer ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın baba ocağında görev verilmesinin sorumluluğunun bilinciyle hareket edeceğini vurgulayarak, "Başkanımız Halil Turan
hizmetleri ile her zaman gurur vesilemizdir. Bilgi birikimi ve tecrübesi ile her zaman yanımıza olacaktır. Biz de ailemizden aldığımız destek, büyüklerimizden aldığımız güçle onların hedeflerini daha yukarı taşıma gayretinde olacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:21 Kaynak: AA
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