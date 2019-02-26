Son Dakika Haberleri: AK Parti Gürpınar'da Seçim Bürosu Açtı

AK Parti Gürpınar'da Seçim Bürosu Açtı

54 dakika önce

AK Parti, Van'ın Gürpınar ilçesinde seçim bürosu açtı.

AK Parti Gürpınar'da Seçim Bürosu Açtı, System.String[]
AK Parti, Van'ın Gürpınar ilçesinde seçim bürosu açtı.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahad Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Halit Toktaş ve Gürpınar Belediye Başkan Adayı Hayrullah Tanış'ın da katıldığı açılış programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Milletvekili Arvas, açılışta yaptığı konuşmada, tek amaçlarının milletin huzur içerisinde yaşaması ve belediye hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması olduğunu söyledi.

BDP'li belediye başkanları döneminde terör örgütü PKK'nın şehirleri yakıp yıktığını anımsatan Arvas, "Bu bölgede milletimiz HDP'ye bir şans verdi. Onlar ise 6-7 Ekim olaylarında isyanın başını çekti. 52 kardeşimiz bu olaylarda can verdi. Yerel yönetimlerde başarısız oldular." dedi.

AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu da Gürpınar'ın Van'ın yüz ölçümü bakımında en büyük ilçesi olduğunu belirterek, "Geçen dört yıl kayıp bir dört yıl olmuştur. Sizden alınan vergiler, size hizmet olarak geri gelmedi. Bu şehre gelen kaynaklar başka amaçlar için kullanıldı. İktidar partisi ile yerel yönetimler kol kola ve aynı hedefe bakıyorsa orada başarı vardır. Biz, yıkan bir anlayışla değil, yapan bir anlayışla hareket ediyoruz." diye konuştu.

Gürpınar Belediye Başkan Adayı Tanış da yaklaşık bir aydır ev ev dolaşarak vatandaşların gönüllerine misafir olmaya çalıştıklarını söyledi.

Hizmet şiarıyla hareket ettiklerini anlatan Tanış, "Bizim hukukumuz barış, kardeşlik ve dostluk hukukudur. Allah'ın izniyle gönül belediyeciliğini coğrafyamızda, şirin ilçemizde inşa edeceğiz. Biz yatırımlarla, iktidarın gücünü arkamıza alarak geleceğiz. Her alanda gönül belediyeciliğinin hizmetleriyle buluşturmaya geliyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:17 Kaynak: AA

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