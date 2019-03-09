Son Dakika Haberleri: AK Parti Güzelbahçe Adayından Huzurevine Ziyaret

AK Parti Güzelbahçe Adayından Huzurevine Ziyaret

46 dakika önce

AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Burcu Dereci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla huzurevini ziyaret etti.

AK Parti Güzelbahçe Adayından Huzurevine Ziyaret, System.String[]
AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Burcu Dereci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla huzurevini ziyaret etti.

Dereci, yaptığı açıklamada, uzun yıllar sivil toplum kuruluşlarında özellikle kadınlar için çalışmalarda bulunduğunu aktardı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla Güzelbahçe'de bulunan huzurevini ziyaret ettiğini belirten Dereci, "Huzurevinde yaşamlarını sürdüren kadınlarla bir araya geldik, onlara çiçek takdiminde bulunduk. Yıllarca sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışıyorum. Bir adaydan ziyade topluma fayda sağlamaya çalışan bir sivil toplum gönüllüsü olmaya çalışıyorum. Burada hep birlikte bu özel günü kutladık. Unutmayalım ihtiyarlık da bir misafirdir. Onu iyi ağırlamak gerekir." ifadeleri kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:40 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, AK Parti, Güzelbahçe, Politika
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