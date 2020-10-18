AK Parti Hadim İlçe Gençlik Kollarının 6. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Ünal, AK Parti'nin dünyanın en güçlü siyasi hareketi olduğunu söyledi.

Belediye Düğün Salonundaki kongreye, Gençlik Kolları MKYK üyesi Osman Ağzıkara, Gençlik Kolları İl Başkanı Ahmet Murat Koru, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu , AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Özbahar ve partililer katıldı.

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