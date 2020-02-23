AK Parti Hafik İlçe Kongresi'nde Habip Görler güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Hafik İlçe Kongresi'nde Habip Görler güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Hafik İlçe Kongresi'nde Habip Görler güven tazeledi

6 saat önce

Sivas'ın Hafik ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Habip Görler yeniden ilçe başkanı seçildi.

AK Parti Hafik İlçe Kongresi'nde Habip Görler güven tazeledi, System.String[]

Sivas'ın Hafik ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Habip Görler yeniden ilçe başkanı seçildi.

Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, hızlı tren dahil edildiğinde Sivas'ın aldığı hizmetle Türkiye'de ilk 5 il arasına girdiğini ifade etti.

Yılmaz, "Sivas'a 28 milyar lira hizmet yaptık. Sivas'a yapmış olduğumuz bu hizmetlerin içerisine 16 milyar liradan fazla olan hızlı tren de dahil değil. 28 milyarlık hizmetle ilk on arasındayız. 16 milyar liradan fazla olan hızlı treni de eklersek Türkiye'de en fazla hizmet alan ilk beş ilin arasındayız." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ise "Kongre sürecimizin ülkemize, ilçemize, partimize hayırlar getirmesini Cenabı Hak'tan diliyorum." dedi.

Kongre sonrasında partililer, yeniden başkan seçilerek güven tazeleyen AK Parti Hafik İlçe Başkanı Habip Görler'i tebrik etti.

AK Parti, Sivas, Hafik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son ankete göre ittifaklar arasındaki oy farkı yüzde 2,5'e geriledi
İran'da meydana gelen ikinci depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı Van'daki depremde eşini ve çocuklarını kaybeden kadının feryadı yürekleri dağladı Son Dakika: İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi! Van'da da hissedildi

Son Dakika Haberleri
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 20:42:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Hafik İlçe Kongresi'nde Habip Görler güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]