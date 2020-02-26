AK Parti haftalık olağan toplantısı yaptı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde AK Parti haftalık olağan toplantısı, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan başkanlığında yapıldı.



AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda AK Pazarı Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan ve yönetim kurulu üyeleri faaliyet değerlendirmesi yapıldı. Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Soydan, "Teşkilatımızın her kademesinde görev alan ve partimize gönül veren kişiler olarak, ülkemizin, memleketimizin ve ilçemizin daha da büyümesi ve gelişmesi için görev almaktayız. Bugün de haftalık toplantımızda AK Parti'ye geçen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin hanımefendinin vatandaşlarımıza daha hizmet etme konusunda neler yapabiliriz onu ele aldık. Alınan kararlarımızı kendisini de ileterek, ortak bir payda da istişareli bir şekilde halkımıza daha iyi hizmet noktasında çalışacağız" dedi. - BİLECİK