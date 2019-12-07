AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür Açıklaması

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, İYİ Parti Bölge Koordinatörü Teşkilat Başkan Yardımcısı Dursun Ataş'ın, TBMM'de gündeme getirdiği Hakkari'deki konut sıkıntısına ilişkin, "İl merkezimizde yine Üniversite için yapılan lojmanların TOKİ tarafından yapıldığı bilinmesine rağmen, iftira yüklü bilgiler ile meclis kürsüsünden algı operasyonu yapmak, siyasi etik ve erdem ile örtüşmemektedir." dedi.

Emrullah Gür, yaptığı yazılı açıklamada, Hakkari İYİ Parti İl Başkanının, partinin bölge koordinatörü teşkilat başkan yardımcısına kentin konut ve TOKİ çalışmaları ile ilgili eksik ve doğru olmayan bilgiler aktardığını belirtti.

Daha önce il merkezi ve Yüksekova ilçesinde yapılan afetzede konutlarının TOKİ tarafından yapıldığı ifade eden Gür, şunları kaydetti:

"İl merkezimizde yine Üniversite için yapılan lojmanların TOKİ tarafından yapıldığı bilinmesine rağmen, iftira yüklü bilgiler ile meclis kürsüsünden algı operasyonu yapmak, siyasi etik ve erdem ile örtüşmemektedir. AK Parti'nin ilimizde ve ülkemizde gerçekleştirmiş olduğu kalkınma hamlesi ve gelişimini göremeyenler ancak akıllarını şaşırmış olanlardır. Bu ülkede milletimiz kendisine verilen sözlerin yerine getirilmesini AK Parti hükümeti döneminde tam manası ile görmüş ve idrak etmiştir. Bunu gördüğü için de Büyük Türkiye yürüyüşümüzde AK Parti'mizi canı gönülden sahiplenmektedir. Yarınlarını ancak ve ancak AK Parti ile güvende görmektedir ve bu güven ile tüm iç ve dış mihrakların algı operasyonlarına karşı AK Partimizi tüm değerleri ve yüreği ile sahiplenmeye devam etmektedir.