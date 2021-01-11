AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Hakkari Başkanı Emrullah Gür, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan yerel ve ulusal basın çalışanlarıyla bir araya geldi.

Öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen programda Gür, basın mensuplarının gününü kutladı, görevlerinde başarı diledi.

Gazetecilerin önemli bir görevi ifa ettiklerini belirten Gür, basın mensuplarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Programa, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter ve Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş da katıldı.