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AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür Şemdinli'de

1 saat önce

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Şemdinli ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür Şemdinli'de, System.String[]
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AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Şemdinli ilçesini ziyaret etti.

Başkan Gür ve beraberindeki heyet, AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fahri Şakar, partililer ve vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve sıkıntılarını dinledi. Gür, daha sonra Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Gür, Derecik Sınır Kapısının en kısa zamanda faal duruma geçeceğini söyledi. Gür, sınır kapısının açılmasının ilçenin ekonomisine büyük katkı sunacağını ve işsizlik sıkıntısını da bir nevi gidereceğini kaydetti. İlçe belediyesini kazandıklarını da hatırlatan Gür, verdikleri sözleri de en kısa zamanda yerine getireceklerini kaydetti. Gür ve beraberindekiler, esnaf ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:31 Kaynak: İHA
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