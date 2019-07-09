AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür Şemdinli'de
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AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Şemdinli ilçesini ziyaret etti.
AK Parti Hakkari Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:31 Kaynak: İHA
İl Başkanı Emrullah Gür
, Şemdinli
ilçesini ziyaret etti.
Başkan Gür ve beraberindeki heyet, AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fahri Şakar, partililer ve vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve sıkıntılarını dinledi. Gür, daha sonra Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı
'yı makamında ziyaret etti.
Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Gür, Derecik
Sınır Kapısının en kısa zamanda faal duruma geçeceğini söyledi. Gür, sınır kapısının açılmasının ilçenin ekonomisine büyük katkı sunacağını ve işsizlik sıkıntısını da bir nevi gidereceğini kaydetti. İlçe belediyesini kazandıklarını da hatırlatan Gür, verdikleri sözleri de en kısa zamanda yerine getireceklerini kaydetti. Gür ve beraberindekiler, esnaf ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı. - HAKKARİ
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