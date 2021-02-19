AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

19.02.2021 17:23
AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter Saliha Dönmez, "Bugün Gara şehitleri için yapılan yürüyüşte de gördük ki Hakkari halkı bu terör belasını Hakkari'nin üzerinden atmakta kararlı duruyor.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter Saliha Dönmez, "Bugün Gara şehitleri için yapılan yürüyüşte de gördük ki Hakkari halkı bu terör belasını Hakkari'nin üzerinden atmakta kararlı duruyor." dedi.

AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'dan canlı bağlantıyla katıldığı programla gerçekleştirildi.

Hakkari Kapalı Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın mesajı okundu.

Daha sonra partililere seslenen Dönmez, PKK'lı teröristler tarafından 14 Eylül 2016'de şehit edilen AK Parti milletvekili adayı Ahmet Budak'la Van'a giderken, terör örgütünün kendisine yaptığı baskıyı paylaştığını, Ankara'ya döndükten birkaç gün sonra da şehadet haberini aldıklarını anlattı.

Bu duygu ve psikolojiyi günlerce üzerinden atamadığını belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Sizler çok zor bir coğrafyada bazen kendinizin canıyla, bazen de kendinizden geçerek evlatlarınızın, ailenizin, kardeşlerinizin, yeğenlerinizin, akrabalarınızın canıyla sınanarak bu yolda, bu davada hizmet veriyorsunuz. Allah her birinizden razı olsun. Bugün Gara şehitleri için yapılan yürüyüşte de gördük ki Hakkari halkı bu terör belasını Hakkari'nin üzerinden atmakta kararlı duruyor. Diyarbakır annelerimize, Şırnak annelerimize buradan selam gönderiyoruz. Hakkarili annelerimizin, yiğit kadınlarımızın desteği, duası, inanmışlığı, çalışmışlığıyla beraber Allah izin verirse bu bölgede, adı bazen en çok geçen bu güzel Hakkarimizde terör defterini kapatıp, Hakkari'yi inşallah bundan sonra insanların yazın rafting, kışın kayak yapmaya geldiği turizm ve cazibe merkezi haline getireceğiz."

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ise her gelişinde Hakkari'nin daha da geliştiğini görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Bölge siyasetini tek tipleştirmeye çalışan terör zihniyetine karşı AK Parti teşkilatlarının verdiği mücadeleyi yakından takip ettiklerini vurgulayan Yıldız, "AK Partinin bölgelere sağladığı yatırımları ve dönüşümleri çok yakından gözlemliyoruz. Ankara'da bir deneyap atölyesi kuruldu, Hakkari'de de kuruldu. Dolayısıyla Ankara'ya ne yapılıyorsa Hakkari'ye de yapılıyor, hatta daha fazlası yapılıyor. İnşallah bu yürüyüşe hep birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek de Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'yı lanetleyerek, herkese kardeşçe baktıklarını ve AK Parti olarak fikri, düşüncesi ne olursa olsun herkese kucak açmaya hazır olduklarını ifade etti.

Tek liste ile yapılan seçimde Münevver Ertuş, yeniden AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığına seçildi.

Kongreye, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Canan Baran İzgi, ilçe ve belde belediye başkanları, merkez ilçe ve ilçe teşkilatları, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve partililer katıldı.

AK Parti, Hakkari, Ankara, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika


Son Dakika

Milan'lı Zlatan Ibrahimovic'e Sırp taraftarlardan ırkçı saldırı Mostafa Mohamed'e Galatasaray'a transfer olduğu için hakaret eden Ahmed Belal'e taraftarlar sert tepki gösterildi Kobani olayları soruşturmasında HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı Son Dakika: Mutasyonlu koronavirüse yakalanan oyuncu Toygun Ateş hayatını kaybetti Kanser eşine ve 5 çocuğuna bakmak için yaşam mücadelesi veren baba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Trabzon'da yeni yasaklar geldi İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı ortaya çıktı Tanınmış iş insanı Sezai Bayhan, yediği bitkiden hayatını kaybetti
Son Dakika: 4 lise türünde daha yüz yüze eğitim başlıyor Son Dakika: 4 lise türünde daha yüz yüze eğitim başlıyor         
17:10
CHP'li vekilden Seda Sayan'a sahte ilaç tepkisi CHP'li vekilden Seda Sayan'a sahte ilaç tepkisi         
16:50
İrem Derici'den İrem Derici'den "Cinsellik her yaşta önemli mi?" sorusuna Haydar Dümen'li cevap         
16:37
9 yıl önce kocasının terk ettiği kadın, kızı ve kardeşleri ile birlikte ölesiye darbedildi 9 yıl önce kocasının terk ettiği kadın, kızı ve kardeşleri ile birlikte ölesiye darbedildi         
15:49
Manchester City, Lionel Messi'ye 430 milyon poundluk tarihe geçecek bir sözleşme sundu Manchester City, Lionel Messi'ye 430 milyon poundluk tarihe geçecek bir sözleşme sundu         
15:36
Mide ağrısı çektiğini sanan kadın, diş hekimi koltuğunda doğum yapınca hayatının şokunu yaşadı Mide ağrısı çektiğini sanan kadın, diş hekimi koltuğunda doğum yapınca hayatının şokunu yaşadı         
15:02
Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınamasına HDP'den ilk yorum: Biz de aynı düşüncedeyiz Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınamasına HDP'den ilk yorum: Biz de aynı düşüncedeyiz         
14:45
HDP'li Pervin Buldan'a açıkça soruldu: Terör örgütü PKK ile irtibatınız var mı? HDP'li Pervin Buldan'a açıkça soruldu: Terör örgütü PKK ile irtibatınız var mı?         
14:24
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi         
14:10
Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun sevgilisi psikiyatri kliniğine yatırıldı Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun sevgilisi psikiyatri kliniğine yatırıldı         
13:22
Yeni doğum yapan kadın, annesi ve erkek arkadaşının birlikte kaçtığını öğrenince adeta yıkıldı Yeni doğum yapan kadın, annesi ve erkek arkadaşının birlikte kaçtığını öğrenince adeta yıkıldı         
12:50
Kılıçdaroğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısına Destici'nin HDP'ye yönelik eleştirileri damga vurdu Kılıçdaroğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısına Destici'nin HDP'ye yönelik eleştirileri damga vurdu         
12:33
Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti         
12:14
Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu         
12:00
Şartlı tahliye kurallarını ihlal eden ünlü Instagram modeli, tutuklanmamak için polisten kaçıyor Şartlı tahliye kurallarını ihlal eden ünlü Instagram modeli, tutuklanmamak için polisten kaçıyor         
11:57
Kanser geçirdiği için korona aşısını sağ koldan olan Nilüfer'den kendisini tiye alan takipçisine cevap Kanser geçirdiği için korona aşısını sağ koldan olan Nilüfer'den kendisini tiye alan takipçisine cevap         
10:59
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı şeye takıldı Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı şeye takıldı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2021 17:38:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei