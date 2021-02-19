AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter Saliha Dönmez, "Bugün Gara şehitleri için yapılan yürüyüşte de gördük ki Hakkari halkı bu terör belasını Hakkari'nin üzerinden atmakta kararlı duruyor." dedi.

AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'dan canlı bağlantıyla katıldığı programla gerçekleştirildi.

Hakkari Kapalı Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın mesajı okundu.

Daha sonra partililere seslenen Dönmez, PKK'lı teröristler tarafından 14 Eylül 2016'de şehit edilen AK Parti milletvekili adayı Ahmet Budak'la Van'a giderken, terör örgütünün kendisine yaptığı baskıyı paylaştığını, Ankara'ya döndükten birkaç gün sonra da şehadet haberini aldıklarını anlattı.

Bu duygu ve psikolojiyi günlerce üzerinden atamadığını belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Sizler çok zor bir coğrafyada bazen kendinizin canıyla, bazen de kendinizden geçerek evlatlarınızın, ailenizin, kardeşlerinizin, yeğenlerinizin, akrabalarınızın canıyla sınanarak bu yolda, bu davada hizmet veriyorsunuz. Allah her birinizden razı olsun. Bugün Gara şehitleri için yapılan yürüyüşte de gördük ki Hakkari halkı bu terör belasını Hakkari'nin üzerinden atmakta kararlı duruyor. Diyarbakır annelerimize, Şırnak annelerimize buradan selam gönderiyoruz. Hakkarili annelerimizin, yiğit kadınlarımızın desteği, duası, inanmışlığı, çalışmışlığıyla beraber Allah izin verirse bu bölgede, adı bazen en çok geçen bu güzel Hakkarimizde terör defterini kapatıp, Hakkari'yi inşallah bundan sonra insanların yazın rafting, kışın kayak yapmaya geldiği turizm ve cazibe merkezi haline getireceğiz."

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ise her gelişinde Hakkari'nin daha da geliştiğini görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Bölge siyasetini tek tipleştirmeye çalışan terör zihniyetine karşı AK Parti teşkilatlarının verdiği mücadeleyi yakından takip ettiklerini vurgulayan Yıldız, "AK Partinin bölgelere sağladığı yatırımları ve dönüşümleri çok yakından gözlemliyoruz. Ankara'da bir deneyap atölyesi kuruldu, Hakkari'de de kuruldu. Dolayısıyla Ankara'ya ne yapılıyorsa Hakkari'ye de yapılıyor, hatta daha fazlası yapılıyor. İnşallah bu yürüyüşe hep birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek de Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'yı lanetleyerek, herkese kardeşçe baktıklarını ve AK Parti olarak fikri, düşüncesi ne olursa olsun herkese kucak açmaya hazır olduklarını ifade etti.

Tek liste ile yapılan seçimde Münevver Ertuş, yeniden AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığına seçildi.

Kongreye, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Canan Baran İzgi, ilçe ve belde belediye başkanları, merkez ilçe ve ilçe teşkilatları, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve partililer katıldı.