AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Ertuş, Yüksekova'yı ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Ertuş, Yüksekova'yı ziyaret etti

16.10.2020 16:42
AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Ertuş, Yüksekova'yı ziyaret etti, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, beraberindekiler ile birlikte 'Gönül seferberliği' kapsamında Yüksekova ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

HAKKARİ (İHA) – AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, beraberindekiler ile birlikte 'Gönül seferberliği' kapsamında Yüksekova ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Yüksekova ilçesine gelen AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, beraberinde başkan yardımcısı Gülistan Karaman ile birlikte yeni seçilmiş AK Parti Yüksekova ilçe teşkilatını ziyaret etti. Başkan Ertuş ve beraberindekiler, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan, başkan yardımcısı Gülsüm İşgörer ve yeni seçilen teşkilatı yeni görevlerinde hayırlı olmasını dileyerek başarılar diledi. Teşkilat ziyareti sonra bazı ev ziyaretlerini gerçekleştiren Başkan Ertuş ve beraberindekiler, ilçedeki kadın siyasetinin önemine vurguyu yaparak, devletin yapmış olduğu hizmetleri aktarıp Yüksekova'daki kadınları AK Parti'ye davet ettiler. Ev ziyaretlerinden sonra TFF 2. Lige yükselen Yüksekova Spor Kulübü kadın futbol takımı sporcuları ile bir arayarak gelen Başkan Ertuş ve beraberindekiler, kadın sporcularla hatıra resmi çekip, kadınların göstermiş oldukları başarılarından dolayı hepsini tebrik etti.

Başkan Münevver Ertuş'a, AK Parti Yüksekova İlçe Başkan Yardımcı Gülsüm İşgörer eşlik etti. - HAKKARİ

AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Ertuş, Yüksekova'yı ziyaret etti
AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Ertuş, Yüksekova'yı ziyaret etti
AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Ertuş, Yüksekova'yı ziyaret etti
AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Ertuş, Yüksekova'yı ziyaret etti
AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Ertuş, Yüksekova'yı ziyaret etti
AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Ertuş, Yüksekova'yı ziyaret etti
AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Ertuş, Yüksekova'yı ziyaret etti

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Ertuş, Yüksekova'yı ziyaret etti - Son Dakika

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