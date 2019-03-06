Son Dakika Haberleri: AK Parti Hanönü Seçim Bürosu Açıldı

AK Parti Hanönü Seçim Bürosu Açıldı

1 saat önce

AK Parti Hanönü İlçe seçim irtibat bürosu açıldı.

AK Parti Hanönü Seçim Bürosu Açıldı, System.String[]
AK Parti Hanönü İlçe seçim irtibat bürosu açıldı.

Seçim bürosunun açılışı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol ve partililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çelik, açılışta yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımları anlattı.

Bakır madeni fabrikasının üretime geçmesiyle ilçenin çehresinin de değişeceğini belirten Çelik,31 Mart yerel seçimlerinde adayları Serkan Uçar'a destek istedi.

Ünlü ile AK Parti'den yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı Serkan Uçar'ın konuşmasının ardından seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:25 Kaynak: AA

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