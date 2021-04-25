AK Parti harekete geçti! Salgın nedeniyle zor günler geçiren işletmelere kira müjdesi - Son Dakika

AK Parti harekete geçti! Salgın nedeniyle zor günler geçiren işletmelere kira müjdesi

25.04.2021 08:04

AK Parti koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren binlerce iş yeri için önemli bir adım atıyor. Yargı Reformu Paketi kapsamında Borçlar Kanunu'nda yapılacak değişiklikle birlikte artık salgın gibi olağanüstü durumlarda iş yerleri, kapalı kaldıkları süreye ilişkin kiradan sorumlu olmayacak. Tüm işletmeleri kapsayacak düzenlemeyle iş yerleri kira bedelini mülk sahibine ödememe hakkına sahip olacak.

Yargı Reformu Paketi kapsamında Borçlar Kanunu'nda yapılacak değişiklikle; salgın, olağanüstü durumlar, terör ve savaş gibi hallerde kapatılan iş yerleri, idarenin kararı ile kapalı kaldıkları süreye ilişkin kiradan sorumlu olmayacak.

MÜLK SAHİBİNE KİRA ÖDEMEME HAKKINA SAHİP OLACAKLAR

Bu düzenleme herhangi bir olağanüstü durum nedeniyle faaliyetlerine ara verilen tüm iş yerlerini kapsayacak. Örneğin, salgın nedeniyle kapatılan kafe-restoranlar gibi işyerleri, kapalı kaldıkları süreye ait kira bedelini mülk sahibine ödememe hakkına sahip olacak.

MAHKEMEYE GİTMEDEN ÇÖZÜLECEK

AK Parti'nin hukukçu kurmayları "Özellikle salgın döneminde de görüldü ki, kapatıldığı için binlerce iş yeri, kirasını ödeyemedi. Mevcut mevzuata göre kiralayan ile kiraya veren arasındaki bu tip uyuşmazlıklar ancak mahkeme yoluyla çözülebiliyor. Yeni düzenleme ile mahkemeye gitmeden, kapalı kalınan süreye ilişkin adım atılıyor" değerlendirmesini yaptı.

AK Parti harekete geçti! Salgın nedeniyle zor günler geçiren işletmelere kira müjdesi

Koronavirüs, AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Parti harekete geçti! Salgın nedeniyle zor günler geçiren işletmelere kira müjdesi - Son Dakika Ekonomi


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