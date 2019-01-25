Son Dakika Haberleri: AK Parti Hassa Seçim Bürosu Hizmete Açıldı

AK Parti Hassa Seçim Bürosu Hizmete Açıldı

2 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde AK Parti seçim bürosu hizmete açıldı.

AK Parti Hassa Seçim Bürosu Hizmete Açıldı, System.String[]
Hatay'ın Hassa ilçesinde AK Parti seçim bürosu hizmete açıldı.


AK Parti Hassa İlçe Başkanlığı tarafından Merkez Ulu Cami karşısında faaliyete geçen seçim bürosu açılışına, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hüseyin Şanverdi ile AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, MHP Hassa İlçe Başkanı Seydi Öztürk, Hassa Belediye Başkan adayı Mehmet Karataş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, açılışta yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerini kazanarak "zillet ittifakı'na fırsat vermeyeceklerini söyledi.

Milletin desteğiyle büyükşehir belediyesini kazanacaklarını ifade eden Yayman, "Bizim konuşma zamanımız değil. Biz bir şey yapacağız. İbrahim Güler'i Hatay Büyükşehir Belediyesi başkanı yapacağız. Şimdi Allah izin verirse o an geliyor. Hatay'a zillet ittifakını güldürmeyeceğiz. Türkiye'nin düşmanlarını sevindirmeyeceğiz. Bir şey yapacağız herkes gülecek, millet gülecek, Hassa gülecek, Kırıkhan gülecek, Hatay gülecek, Devlet Bahçeli gülecek, Recep Tayyip Erdoğan gülecek." dedi.

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler de Hatay'ın 5 yıl önce büyükşehir olduğunu ancak büyükşehir olan diğer illerden geri kaldığını kaydetti.

Büyükşehir olmadan önce hizmetleri ilçe belediyelerinin yaptığını aktaran Güler, şöyle konuştu:

"Bizimle birlikte 15 il büyükşehir oldu. Belde belediyeleri, il özel idareleri kapatıldı, büyükşehire devredildi. İlçe belediyelerinin yetkileri kısıtlandı. Bu millete hizmet adına ne varsa ilçe belediyeleri yapardı. Büyükşehir olan 15 ile gidin bir bakın. Hepsi de gerçekten büyükşehir oldu, gerçekten de kalkındılar. Bir üst lige çıktılar. Biz küme düştük. Yanı başımızdaki Kahramanmaraş'a gidin bakın. Şanlıurfa'ya gidin bakın, bizimle birlikte büyükşehir oldular. Oralarda olan benim güzel memleketimde niye olmuyor. Ödenek mi? Kahramanmaraş'a bizden daha az ödenek gidiyor. Biz Hataylı'yız, ben Hataylı'yım. Hataylı olmaktan da gurur duyuyorum. ve memleketimin imarı, inşası ve ihyası için gece gündüz demeden çalışacağız. Benim gücüme gidiyor. Bizim çok gerimizde olan illeri örnek göstermek, onlara özenmek benim gücüme gidiyor."

Konuşmaların ardından esnaf ziyaretlerine geçilerek vatandaşlara karanfiller dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:00 Kaynak: AA

İbrahim Güler, Hatay, Hassa, Güncel
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