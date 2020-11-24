AK Parti Hatay İl Başkan Yardımcısı Doğan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Arınç'ın istifasını duyuran İletişim Başkanlığı, "Görevinden affını talep etti" ifadesini değiştirerek yeni paylaşım yaptı

Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var