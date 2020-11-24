AK Parti Hatay İl Başkan Yardımcısı Doğan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti Hatay İl Başkan Yardımcısı Tevfik Fazlı Doğan'ın cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesi'nde dün yaşamını yitiren 59 yaşındaki Doğan'ın cenazesi, Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'ne getirildi.
Kılınan cenaze namazının ardından Doğan'ın cenazesi Antakya Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Doğan'ın cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Basın İlan Kurumu İl Müdürü Abdurrahman Bahşişoğlu, AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu da katıldı.
- Kaynak: AA
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