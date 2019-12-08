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AK Parti Hatay İl Danışma Meclisi Toplantısı

6 saat önce

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın açıklamaları KONYA - Süper Lig'in 14. haftasında, İttifak Holding Konyaspor ile Gaziantep FK takımları, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşılaştı.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın açıklamaları KONYA - Süper Lig'in 14. haftasında, İttifak Holding Konyaspor ile Gaziantep FK takımları, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşılaştı. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, basın toplantısında açıklama yaptı.

AK Parti Hatay İl Danışma Meclisi Toplantısı

Aykut Kocaman, Konyaspor, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:57 Kaynak: AA
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