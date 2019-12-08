AK Parti Hatay İl Danışma Meclisi Toplantısı
6 saat önce
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın açıklamaları KONYA - Süper Lig'in 14. haftasında, İttifak Holding Konyaspor ile Gaziantep FK takımları, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşılaştı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:57 Kaynak: AA
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın açıklamaları KONYA - Süper Lig'in 14. haftasında, İttifak Holding Konyaspor ile Gaziantep FK takımları, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşılaştı. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, basın toplantısında açıklama yaptı.
Beşiktaş 4 maç sonra Kasımpaşa'yı yendi Beşiktaş ilk kez geriden gelip kazandı Umut Nayir attı, sosyal medya yıkıldı Maç sonunda Caner'i sinirlendiren olay! Herkes sevinirken o yüzünü tuttu