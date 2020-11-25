AK Parti Hatay Kadın Kolları'ndan, kadına yönelik şiddete protesto - Son Dakika

AK Parti Hatay Kadın Kolları'ndan, kadına yönelik şiddete protesto

25.11.2020 13:23
AK Parti Hatay Kadın Kolları'ndan, kadına yönelik şiddete protesto, System.String[]

AK Parti Hatay Kadın Kolları İl Başkanlığı, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü' kapsamında yaptıkları basın açıklamasında, kadına şiddeti protesto etti.

AK Parti Hatay Kadın Kolları İl Başkanlığı, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü' kapsamında yaptıkları basın açıklamasında, kadına şiddeti protesto etti.

Parti il binası önünde, kadın kolları üyelerinin de katılım gösterdiği basın açıklamasında konuşan AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Zehra Eren, bugün ve kalan her gün kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin devam ettiğini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için kararlı yürüyüşlerini sürdürdüklerini aktaran Eren, "Şiddet bizim turuncu çizgimizdir demiştik. O çizgiyi aşanlarla çetin mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da sürecektir. Bugün dünyada şiddet sadece evde ya da mahallede bir erkeğin kadına yönelttiği şiddetle de sınırlı kalmıyor. Etrafınıza bir bakın. Dünyaya bir bakın. Basiretsiz devletlerin küçük hesaplar uğruna çıkardığı savaşlarda mağdur edilen kadınlar ve çocuklar. Dünyanın dört bir tarafında göçe zorlanan topluluklardaki kadın ve çocuklar. Canını kurtarmak için çıktığı Avrupa yolunda devletlerin askeri güçlerince batırılan gemilerdeki kadın ve çocuklar. Hepsi bu şiddetin en haziniyle, en acısıyla karşı karşıya kalıyor. Hepsinin bu acılarını bitirmek için çabalıyoruz ve ülkemizde terör örgütü PKK'nın ve onun siyasi uzantılarının ağlattığı, evladının elinden alınıp hayattan koparıldığı ve dünyanın en büyük işkencesini yaşattığı Diyarbakırlı, Şırnaklı gözü yaşlı anneler. Onlar onurlu direnişleriyle alçaklarla mücadelede bizlere örnek olan eli öpülesi analarımız. Onlar şiddetin kimlerden ve nasıl geldiğinin en yakın şahitleri olarak aramızda duruyorlar" dedi.

Bugüne kadar şiddetle çok yönlü bir mücadele verildiğini ve verilmeye devam edildiğini belirten Eren, "Ancak gidilmesi gereken yol uzundur. Bu uzun yolda tüm tarafların, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun el birliği yapması şarttır. Her türlü canlıya yönelik şiddetin yeryüzünden silindiği bir dünya duasıyla; 5 milyonu aşan kadın üyemizle AK Kadınlar olarak bizler ilk günkü hassasiyetimiz ve titizliğimizle, bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı duyarlılığa sahip toplumumuzun tüm bireylerini de şiddete karşı turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz" diye konuştu.


AK Parti Hatay Kadın Kolları'ndan, kadına yönelik şiddete protesto
AK Parti Hatay Kadın Kolları'ndan, kadına yönelik şiddete protesto

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti Hatay Kadın Kolları'ndan, kadına yönelik şiddete protesto - Son Dakika


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