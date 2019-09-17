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AK Parti Hatay Milletvekili Çelik, muhtarlarla buluştu

1 saat önce

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Yayladağı ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Hatay Milletvekili Çelik, muhtarlarla buluştu, System.String[]

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Yayladağı ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Çelik, partisinin ilçe başkanlığınca, Devrent Mesire Alanı'nda düzenlenen toplantıda, kentin her köşesine ayrım yapmadan hizmet ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini söylediç

Yatırımların sürdüğüne dikkati çeken Çelik, "Özellikle eğitim, mahalle bağlantı yolları ve elektrik kesintileri noktasında ciddi sıkıntıların yaşandığının farkındayız. Her konuların takipçisi olup, bir an önce çözüme kavuşturulması için gece-gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Doğan Gürlen de katılımlarından ötürü Milletvekili Çelik ve muhtarlara teşekkür etti.

Muhtarların sorunlarının dinlendiği toplantıya Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, parti yöneticileri ve meclis üyeleri de katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:22 Kaynak: AA
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