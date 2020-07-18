AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, partililerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, partililerle bir araya geldi.

Yayman, partisinin il başkanlığını ziyaretinde, AK Parti'nin Türkiye'nin ve milletin partisi olduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin, başkalarına bakarak hiza almadığını ve almayacağını vurgulayan Yayman, "AK Parti milletin bağrından çıkan, iki asırlık arzularının, heyecanının ve beklentilerinin partisidir. Bu anlamda çok büyük eserlere imza atmıştır. Bunun en büyük örneği de Ayasofya'nın cami haline gelmesidir, vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. Parlamentoda destek veren tüm milletvekillerimize ve bu hayırlı işin altında imzası olan liderimiz, büyüğümüz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Yayman, Hatay'a yapılan hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti.