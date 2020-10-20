AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
20.10.2020 22:09
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Yayman, sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, TBMM Hastanesinde Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.
Yaptırdığın testin pozitif çıktığını vurgulayan Yayman, şu ifadeleri kullandı:
"TBMM Hastanesinde yapılan Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum."
Son Dakika Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine "Türkiye'ye silah satmayın" çağrısı Çek kaleci Petr Cech, bir yıl sonra Chelsea ile futbola döndü FIFA, Avrupa Premier Ligi'ni hayata geçirmeyi planlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde: Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan çevirdi! Bölge her an kontrol altına alınabilir Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı