AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Memur-Sen üyeleriyle buluştu - Son Dakika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Memur-Sen üyeleriyle bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen programda konuşan Yayman, seçimlerin 2023 yılında yapılacağını söyledi.

Yayman, "Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yeniden başkan seçilecek. Ülkemizin, kazanımlarını kaybetmemesi, 2023 ve 2030 hedeflerine küresel bir ülke olarak girmesi ve büyük Türkiye davası için her zaman çalışacağız." dedi.

Programa, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve Payas Belediye Başkanı Bekir Altan da katıldı.