AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, balıkçılarla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Samandağ ilçesinde balıkçılarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Çevlik Balıkçı Barınağı'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Çelik, parti teşkilatı olarak Samandağ Limanı'nı genişletmek ve daha işlevsel hale getirilmek istediklerini belirtti.

Çelik, kendisine iletilen sorunların ve taleplerin çözülmesi için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Semir Özdemir de katıldı.