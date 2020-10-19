AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan Ermeni kökenli vatandaşlara ziyaret - Son Dakika

AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan Ermeni kökenli vatandaşlara ziyaret

19.10.2020 13:59
AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan Ermeni kökenli vatandaşlara ziyaret, System.String[]

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın Samandağ ilçesinde Ermeni asıllı Türk vatandaşların yaşadığı Vakıflı Mahallesi'ni ziyaret etti.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın Samandağ ilçesinde Ermeni asıllı Türk vatandaşların yaşadığı Vakıflı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Yayman, Hatay Ermeni Cemaati Vakıf Başkanı Cem Çapar, Vakıflı Mahallesi Muhtarı Berç Kartun ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Yayman, yaptığı konuşmada tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'a Allah'tan rahmet diledi.

Esayan'ın mecliste yan yana oturduğu dostu olduğunu belirten Yayman, " Markar Esayan, gerçekten Türkiye'nin yüz akı aydınlarından bir tanesiydi. Demokrat, vicdanlı ve gerçekten çok değerli bir insandı. Sadece Ermeni kardeşlerimizin değil, Türkiye'nin büyük bir kaybı. Ben bir kez daha Türkiye'nin tek yaşayan Ermeni köyümüz Vakıflı'dan bir kez daha Allah'tan rahmet olsun diyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendilerine selamlarını getirdiğini söyleyen Yayman, "AK Partimiz her zaman her konuda olduğu gibi herkes Türkiye'de eşit ve birinci sınıf vatandaştır. Bu noktada kesinlikle biz beraberiz, biriz, kardeşiz. Vakıflı'daki vatandaşlarımızla bir ve beraber olduğumuzu belirtmek için buradayız." diye konuştu.

Hatay Ermeni Cemaati Vakıf Başkanı Cem Çapar da, Hatay'ın her dinden ve mezhepten insanların bir arada kardeşlik ortamında yaşadığı yer olduğunu kaydetti.

Çapar, kendilerinin bu topraklarda ve devletle hiç bir zaman sorunları olmadığının altını çizdi.

Vatan kavramının sadece vatandaşlık bağıyla devlete bağımlı olmak olmadığını ifade eden Çapar, " Vatan demek, vatan uğruna ölünecek bir yer demek. Bizde bu toprakların ve vatanın vatandaşıysak biz bu vatan uğruna ölecek kadar vatanımızı seviyoruz. Cumhurbaşkanımın selamını alıyoruz. Bizden de selam götürün. Markar Esayan'nın vefatından dolayı tüm AK Parti camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan Ermeni kökenli vatandaşlara ziyaret - Son Dakika


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