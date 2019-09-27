Son Dakika Haberleri: AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan, okul inşaatlarında inceleme
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AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan, okul inşaatlarında inceleme

49 dakika önce

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan ilçesinde inşaat çalışmaları süren okullarda incelemelerde bulundu.

AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan, okul inşaatlarında inceleme, System.String[]

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan ilçesinde inşaat çalışmaları süren okullarda incelemelerde bulundu.

Yayman, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ile inşaat halindeki okullarda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yayman, ilgililerden okul inşaatı çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmasını istedi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:58 Kaynak: AA
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