AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan, okul inşaatlarında inceleme
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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan ilçesinde inşaat çalışmaları süren okullarda incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:58 Kaynak: AA
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan ilçesinde inşaat çalışmaları süren okullarda incelemelerde bulundu.
Yayman, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ile inşaat halindeki okullarda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yayman, ilgililerden okul inşaatı çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmasını istedi.
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