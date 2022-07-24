AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan Samandağ'a içme suyu müjdesi - Son Dakika
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AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan Samandağ'a içme suyu müjdesi

24.07.2022 20:29
AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan Samandağ'a içme suyu müjdesi

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, DSİ tarafından Büyük Karaçay Barajı'ndan Samandağ'a götürülecek içme suyunun 31 Ağustos'ta verilmeye başlanacağını duyurdu.

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, DSİ tarafından Büyük Karaçay Barajı'ndan Samandağ'a götürülecek içme suyunun 31 Ağustos'ta verilmeye başlanacağını duyurdu.

Yayman, Büyük Karaçay Barajı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 54 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Büyük Karaçay Barajı'nın Samandağlı vatandaşların içme suyu sorununu çözeceğini söyledi.

Samandağ'a içme suyunun AK Parti'nin getirdiği aktaran Yayman, "21. yüzyılda Samandağ'ı susuz bırakan çarpık bir yerel yönetim anlayışına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, DSİ'ye verdiği talimatla Samandağlı vatandaşlarımızın işçe suyu 31 Ağustos'ta verilmeye başlanacaktır, bu müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum."dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan Samandağ'a içme suyu müjdesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan Samandağ'a içme suyu müjdesi - Son Dakika
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