AK Parti Havran'da Ahmet Dayı güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Havran'da Ahmet Dayı güven tazeledi

10.10.2020 23:10
AK Parti Havran'da Ahmet Dayı güven tazeledi, System.String[]

AK Parti Havran İlçe Teşkilatı 7. Olağan Kongresi'nde tek liste ile gidilen seçimlerde İlçe Başkanı Ahmet Dayı, oybirliği ile güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

AK Parti Havran İlçe Teşkilatı 7. Olağan Kongresi'nde tek liste ile gidilen seçimlerde İlçe Başkanı Ahmet Dayı, oybirliği ile güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

AK Parti İlçe Teşkilatı'nın Havran Kır Düğün Salonu'nda yapılan kongresine, AK Parti Balıkesir Milletvekili ve MKYK Üyesi Yavuz Subaşı, AK Parti İl Koordinatörü Denizli Milletvekili Şahin Tin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Parti Balıkesir milletvekilleri ile il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Kongrede konuşan Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini belirterek, 'İnandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.

Tek liste ile gidilen seçimde, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

AK Partili milletvekilleri kongre sonrası toplu olarak Kocaseyit Mahallesi'nde geçerek Çanakkale kahramanı Kocaseyit'in kabrini ziyaret edip, dua ettikten sonra müzeyi gezdiler. - BALIKESİR

AK Parti Havran'da Ahmet Dayı güven tazeledi
AK Parti Havran'da Ahmet Dayı güven tazeledi
AK Parti Havran'da Ahmet Dayı güven tazeledi
AK Parti Havran'da Ahmet Dayı güven tazeledi
AK Parti Havran'da Ahmet Dayı güven tazeledi
AK Parti Havran'da Ahmet Dayı güven tazeledi

Düğün Salonu, Balıkesir, AK Parti, Havran, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Havran'da Ahmet Dayı güven tazeledi - Son Dakika


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