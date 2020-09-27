AK Parti Havsa Kadın Kolları başkanlığına Tezcan seçildi - Son Dakika

AK Parti Havsa Kadın Kolları başkanlığına Derya Tezcan seçildi.
Havsa Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda AK Parti Havsa Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı.
Kongre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleşti.
Tek liste olarak gerçekleşen seçimde Derya Tezcan başkanlığa seçildi.
Kongreye, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile partililer katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 16:51 - Kaynak: AA
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