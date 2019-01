AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Özdemir'den Ziyaret

AK Parti Havza Parti Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir seçim çalışmaları kapsamında ilk ziyaretlerini gerçekleştirdi.Özdemir ve Havza AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ilk olarak Belediye Başkanı Murat İkiz 'i ziyaret etti.Başkan İkiz, 15 yıl süresince Havza için hizmet ettiğini belirterek, "İnşallah bundan sonraki süreçte de Havza'ya ve halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Havza bizim için bir sevda. 15 yıl içerisinde AK Parti belediyeciliğini en güzel şekilde ilçemize yansıttık." dedi.AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ise başkan Murat İkiz ile birlikte Havza'da hızlı bir değişim yaşandığına değinerek, "Başkanımızın hizmetleri bizim için her zaman gurur vesilesidir. Bilgi birikimi ve tecrübesi ile her zaman yanımıza olacak değerli başkanıma hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum." diye konuştu.Özdemir ise Başkan İkiz'in Havza için önemli bir şans olduğunu belirterek, "Yapmış olduğu hizmetler ile bizim yolumuz açan sayın başkanımız ile her zaman Havza için görüş alışverişimiz olacak." ifadelerini kullandı.Özdemir ve Kayan daha sonra MHP Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti.