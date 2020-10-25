AK Parti Havza Gençlik Kolları Başkanı Şenkal oldu - Son Dakika

AK Parti Havza Gençlik Kolları Başkanlığına Kadir Can Şenkal seçildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula Kadir Can Şenkal, tek aday olarak katıldı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, genel kurulda yaptığı konuşmada, AK Parti'de kendisinin genç yaşta ilçe başkanlığı yaptığını ifade ederek, "Ben göreve geldiğimde partimiz muhalefette idi. Allah'a şükür sizler hiç muhalefet görmediniz ve inşallah hiç görmeyeceksiniz. Size tavsiyem eski yeni ayrımı yapmadan partimize emek vermiş herkese saygı ve vefa ile yaklaşın." dedi.

Havza AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ise ülkenin geleceğinin gençler olduğunu ifade ederek, "Ülkemizin geleceği kadar partimizin de geleceği siz gençlerimizsiniz. O yüzden gençlerimize önem vermekteyiz. Ülkemizin yarınlarını sizler belirleyeceksiniz. İnanıyor ve görüyorum ki gençlerimizin inanç ve güveni ile 2023 ve 2071 hedeflerimize çok rahat ulaşacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Şenkal, kullanılan oyların tamamını alarak başkan seçildi.

Yönetim Kurulu üyeleri ise Selçuk Bekdemir, Umut Aydoğdu, Sefa Aydıner, Hasan Basri Aydın, İrem Uyaroğlu, Mevlüde Tok, Feyza Nur Esmer, Tayfun Sarıyaprak, Selim Yankavi, Arslan Karaca, Taha Kurt, Mustafa Ünal ve Mert Erkan'dan oluştu.