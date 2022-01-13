AK Parti Havza Gençlik Kolları Gençlik Buluşması yapıldı - Son Dakika

AK Parti Havza İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından gençlik buluşması etkinliği düzenlendi.

Havza Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ak Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt ve gençler voleybol maçı yaptı.

Maç sonrası Özdemir ve Kayan, gençlerle sohbet etti.

Özdemir, her zaman gençlere ve gençlik faaliyetlerine destek olduklarını belirterek, "Ülkemizin ve milletimizin menfaatine olan her türlü gençlik hareketini desteklemekteyim. Gençlerimizin enerjileri ve yarınlara dair umutları bizler için değerli. Yerelde bizler genelde ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tüm AK Parti, siz değerli gençlerimize bırakacağımız daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışmaktayız." dedi.

Kayan da gençlerin enerjileri ve ülkeye inançlarını çok yüksek olduğunu dile getirerek, "Sizlere daha iyi, daha güçlü bir Türkiye teslim etmek için çalışmaktayız. Sizlerden aldığımız enerji bizim en büyük güç ve motivasyon kaynağıdır." diye konuştu.

AK Parti Havza Gençlik Kolları Başkanı Kadir Can Şenkal ise kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin birlik ve beraberliklerini pekiştirdiğini vurgulayarak, "Birlikte yaptığımız her çalışmadan farklı farklı heyecanlar duyuyoruz. Havza Gençlik Kolları olarak durmadan bir ve beraber şekilde Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.