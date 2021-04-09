AK Parti Havza Gençlik Kolları mahalle başkanları toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Havza Gençlik Kolları mahalle başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti ailesi olarak gençlere her zaman önem verdiklerini belirterek, "24 yaşında AK Parti İlçe Başkanı olarak görev yaptım. Size tavsiyem, eski yeni ayrımı yapmadan partimize emek vermiş herkese saygı ve vefa ile yaklaşın. Gençlerin aktif olarak siyaset yapabildiği ve kendilerini ifade ettiği yegane ortam AK Parti'dir." dedi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Yılmaz da yeni mahalle başkanlarına başarılar diledi.

AK Parti Havza Gençlik Kolları Başkanı Kadircan Şenkal ise 2023 yılına kadar tüm genç Havzalılara ulaşmayı amaçladıklarını kaydetti.