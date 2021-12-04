AK Parti Havza İlçe Başkanı Kayan'dan Engelliler Derneğine ziyaret - Son Dakika

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Havza Engelliler Derneğini ziyaret etti.

Kayan, AK Parti Havza Kadın Kolları Başkanı Ümran Uğurlu ve beraberindekiler, Havza Engelliler Derneğini ziyaret ederek dernek başkanı Şaban Altınsoy ile görüştü.

Altınsoy, ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizleri yanımızda görmek bizlere güç veriyor. Dernek olarak engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak ve onların yalnız olmadıklarını kendilerine hissettirmek için tüm gayretimiz ile çalışmaktayız." dedi.

Kayan da Ak Parti'nin engelliler için önemli yasal düzenlemeler yaptığını, pozitif ayrımcılık ile engellilerin önemli kazanımlar elde ettiğini anlatarak, "Yerelde ise bizler kardeşlerimiz için elimizden geleni yapmaktayız. İnşallah Havza Yerel Eylem Grubu iş birliğiyle engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak projelerimiz hayata geçireceğiz. Bu projelerimizden biri kırsal mahallelerimize yaşamakta olan ve akülü engelli aracı kullanan kardeşlerimizin yollarına yönelik çalışma yapmak." diye konuştu.