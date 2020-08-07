AK Parti Havza İlçe Başkanı Kayan'ın halası vefat etti - Son Dakika

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kayan'ın halası Aslıhan Sevinç, vefat etti.

Yenimescit Mahallesi'nde ikamet eden ve 86 yaşında evinde hayatını kaybeden Sevinç için Ereli Mahallesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından Sevinç, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye Kayan ve Sevinç aileleri ile Belediye Başkan Vekili Ahmet Rafet Ergin, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, Dernek Başkan Yardımcısı Bekir Erden, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Kayan, acılarını paylaşan ve taziyelerini bildiren herkese teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Gerek cenazemize katılan gerekse bizlere ulaşarak taziyelerini bildiren herkese teşekkür ederim." dedi.