AK Parti Havza İlçe Başkanlığından kan bağışı - Son Dakika

AK Parti Samsun İl Başkanlığı tarafından "Hayat kurtarmak kanımızda var", "Hedef 2023 ünite kan bağışı" sloganıyla kan bağışı kampanyasına Havza İlçe Başkanlığı da destek verdi.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ve teşkilat mensupları, Kevser Parkı önünde konuşlandırılan kan bağışı otobüsünde kan verdi.

Kayan, Türk Kızılay İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ve Samsun Kızılay Kan Bağış Merkezi kan bağışçısı kazanım uzmanı Murat Bozdemir ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti'nin her zaman Kızılay'ın yanında olduğunu belirten Kayan, "İl başkanlığımızın Kızılay Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı kampanyaya destek verdik. Kan bağış otobüsümüz bir gün daha burada. Kan verebilecek durumda olan hemşehrilerimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." dedi.