AK Parti Havza İlçe Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana çeşitli kademelerinde görev aldığını söyledi.

AK Parti kurucu ilçe başkanı olarak başladı bu yolda belediye başkanlığının nasip olduğunu anlatan Özdemir, "Böyle önemli ve büyük bir ailenin parçası olmak benim için onur ve gurur kaynağı." dedi.



Özdemir, yerel seçimlerinin ardından hızlı bir planlama sürecine girdiklerini dile getirerek, "Öncelikle mali disiplin ile ayağı yere basan, ilçemize önemli katkılar sağlayacak projeler yaparak halkımıza ve Havza'mıza hizmet edeceğiz. Benim siyaset anlayışım, bir talep gelmeden onu tahmin ederek o hizmeti gerçekleştirmek yönünde. Bunda teşkilatımıza önemli görevler düşmekte. Bir kez daha partimizin kuruluşun 18. yıl dönümünü kutluyor, daha başarılı günlere hep birlikte ulaşmayı diliyorum." dedi.



AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan da teşkilat olarak çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini vurgulayarak, "Belirli bir takvim çerçevesinde tüm mahallelerimizi ziyaret edeceğiz. Ülkemiz için birçok hizmete imza atmış bir partide görev yapmaktan gurur duymaktayım. Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerimizde yaşanan felakette hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sedat Ayan ve Kadın Kolları Başkanı Zeliha Tufan'ın selamlama konuşmalarının ardından Ak Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Hilmi Eker de konuştu.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü.