AK Parti Havza İlçe Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, parti binasındaki toplantının açılışında yaptığı konuşmada, teşkilat olarak çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

İstişare kültürünü önemsediklerini vurgulayan Kayan, "Partimizde kongre süreci başladı. Kongre takvimi gereği tüm çalışmalarımız devam ediyor. Süreç sonuçları itibari ile partimize ve ülkemize hayırlı olsun. Bu vesile ile Barış Pınarı Harekatı ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını veren şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dilerim." dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek, şunları aktardı:

"Kırsal mahallelerimizde hizmette belirli bir standardı yakalama gayretindeyiz. 2020 yılı çalışma programı için çalışmalarımıza başladık. 31 Mart seçimlerinde ülkemizin beka sorunu gündemdeydi. İşte ülkemizin bekası için Barış Pınarı Harekatı yapıldı. Bunu güçlü lider, arkasında 80 milyonun durduğu bir lider yaptı. Siyasi ve ekonomik darbelere karşı ayaktayız. Kongre sürecimiz partimize hayırlı olsun. Kırmadan incitmeden partimizin daha da güçleneceği bir kongre süreci yaşayacağız inşallah. Barış Pınarı Harekatı'nda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun."

AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Selim Külekçi ise kongre sürecinin önemine değinerek, "Birlik ve beraberlik içinde partimizi daha güçlü kılacak yeni bir kongre süreci başladı." dedi.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıya, AK Parti ilçe yönetimi, gençlik ve kadın kolları teşkilatları, mahalle temsilcileri katıldı.