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AK Parti Havza İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Havza İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

21.01.2022 16:56
AK Parti Havza İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Havza İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Havza İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi vererek, "Havza'nın geleceğini planlıyoruz. Havza'nın geleceği olan Havza OSB'de istediğimiz sonuçları almaya başladık. İnşallah sadece Havza'nın değil, bölgenin istihdam sorununu çözecek. Yine termal turizm için çalışmalarımız devam etmekte. Havza büyüyecek, ülkemiz büyüyecek ve güçlenecek." dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu da bu toplantıların önem taşıdığını belirterek, "Bizim için her mahalle başkanı bulunduğu yerde Recep Tayyip Erdoğan'dır. Muhalefetin bir tane projesi var, o da Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl alaşağı ederiz. Başka projeleri yok. Oysa AK Parti bir yılda birçok projeyi hayata geçirdi. Son 70 yılın en önemli seçimine gireceğiz. Vatandaşın mutfağında kaynayan tenceresinden zeytinyağına, tuza varana son 20 yıldır olduğu gibi hesabını yapan bir parti var. Çünkü AK Parti milletin iktidarıdır, milletin partisidir." diye konuştu.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan da teşkilat yapılarını güçlendirmek için çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

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Sebahattin Özdemir, Hisarcık, AK Parti, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Havza İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Havza İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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