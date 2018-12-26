AK Parti Havza ve Çarşamba İlçe Başkanları Belli Oldu
42 dakika önce
AK Parti Havza ve Çarşamba İlçe Başkanları açıklandı.
AK Parti Havza ve Çarşamba İlçe Başkanları açıklandı.
AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, yaptığı açıklamada, "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde AK Parti Havza İlçe Başkanlığına Kadir Kayan, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığına Taner Özden atanmıştır. İlçelerimize ve ilimize hayırlı olsun. Rabb'im muvaffak etsin" dedi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:36 Kaynak: İHA
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